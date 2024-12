Sala Consilina: i Vigili del Fuoco omaggiano Santa Barbara

Come ogni anno, il 4 dicembre si è rinnovato l’appuntamento simbolico per rendere omaggio a un corpo che si impegna incessantemente per la tutela e la sicurezza del territorio: i Vigili del Fuoco.

Quest’anno, nella Parrocchia di Trinità, i Caschi Gialli del Distaccamento di Sala Consilina hanno celebrato la loro patrona, Santa Barbara, in un’atmosfera di intensa emozione, ricordando i colleghi che non sono più con noi e accogliendo l’affetto dei numerosi fedeli presenti. La Santa Messa, officiata dal parroco Don Michele Totaro, ha visto la partecipazione attiva della comunità.

Al termine della celebrazione, l’Ufficiale Antonio Di Peso del Comando di Salerno ha letto la preghiera a Santa Barbara, ricevendo poi un omaggio per la sua preziosa collaborazione con la sezione di Sala Consilina. Hanno partecipato anche le massime autorità civili e militari, tra cui il Capitano della Compagnia di Carabinieri di Sala Consilina, Veronica Pastori, il Sindaco di Sala Consilina, Mimmo Cartolano, l’assessore Giose Biscotti e il consigliere Nicola Rosciano, insieme a diverse associazioni del territorio.