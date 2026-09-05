Cronaca

Sala Consilina, blitz della Guardia agroforestale: cani abbandonati e maltrattati

Controlli della Guardia agroforestale a Sala Consilina: scoperti cani detenuti in condizioni critiche e a catena. Interviene la Polizia locale.

Di: Ernesto Rocco
Cane, pastore tedesco

Un’operazione di controllo sul territorio di Sala Consilina, condotta dal nucleo provinciale di Salerno della Guardia agroforestale italiana Ets-Odv, ha portato alla luce diverse situazioni di grave incuria e detenzione irregolare di animali domestici. Gli interventi, concentrati in diverse arterie della cittadina valdostana, hanno spinto i volontari a sollecitare verifiche immediate da parte degli organi competenti per ripristinare le condizioni ambientali e igienico-sanitarie idonee.

Le verifiche e i sopralluoghi nel centro urbano

Le ispezioni hanno interessato vari punti del tessuto urbano. Il primo riscontro critico si è registrato in via Fornarina, dove gli agenti hanno individuato l’accesso di un vecchio immobile in stato di degrado. All’esterno dell’ingresso è stata notata una cuccia provvista di una pesante catena, mentre dall’interno della struttura proveniva l’abbaiare continuato di un cane rimasto recluso all’interno. Sempre nello stesso stabile, su un balcone d’epoca sono stati avvistati due cani di piccola taglia esposti a potenziali pericoli per la propria incolumità.

L’estensione dei controlli da via Castrataro Tieri a via Castello

L’attività di monitoraggio non si è fermata alla prima segnalazione, ma è proseguita lungo le vie cittadine limitrofe. Criticità analoghe legate a modalità di custodia non conformi alle normative sul benessere animale sono state riscontrate sia in via Castrataro Tieri sia nella zona di via Castello. L’accumulo di situazioni limite in un raggio d’azione ristretto ha confermato la necessità di un’azione coordinata di vigilanza sul territorio.

L’intervento delle forze dell’ordine e le verifiche sui regolamenti

A fronte dei rilievi effettuati, la Guardia agroforestale ha richiesto il supporto della Polizia locale di Sala Consilina. Gli agenti municipali dovranno ora eseguire gli accertamenti formali per contestare le violazioni ai regolamenti comunali vigenti, sia sul fronte della corretta tenuta degli animali sia per quanto riguarda la sicurezza e la stabilità delle strutture e delle recinzioni all’esterno degli edifici.

Condividi questo articolo

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.