Sala Consilina, blitz della Guardia agroforestale: cani abbandonati e maltrattati

Un’operazione di controllo sul territorio di Sala Consilina, condotta dal nucleo provinciale di Salerno della Guardia agroforestale italiana Ets-Odv, ha portato alla luce diverse situazioni di grave incuria e detenzione irregolare di animali domestici. Gli interventi, concentrati in diverse arterie della cittadina valdostana, hanno spinto i volontari a sollecitare verifiche immediate da parte degli organi competenti per ripristinare le condizioni ambientali e igienico-sanitarie idonee.

Le verifiche e i sopralluoghi nel centro urbano

Le ispezioni hanno interessato vari punti del tessuto urbano. Il primo riscontro critico si è registrato in via Fornarina, dove gli agenti hanno individuato l’accesso di un vecchio immobile in stato di degrado. All’esterno dell’ingresso è stata notata una cuccia provvista di una pesante catena, mentre dall’interno della struttura proveniva l’abbaiare continuato di un cane rimasto recluso all’interno. Sempre nello stesso stabile, su un balcone d’epoca sono stati avvistati due cani di piccola taglia esposti a potenziali pericoli per la propria incolumità.

L’estensione dei controlli da via Castrataro Tieri a via Castello

L’attività di monitoraggio non si è fermata alla prima segnalazione, ma è proseguita lungo le vie cittadine limitrofe. Criticità analoghe legate a modalità di custodia non conformi alle normative sul benessere animale sono state riscontrate sia in via Castrataro Tieri sia nella zona di via Castello. L’accumulo di situazioni limite in un raggio d’azione ristretto ha confermato la necessità di un’azione coordinata di vigilanza sul territorio.

L’intervento delle forze dell’ordine e le verifiche sui regolamenti

A fronte dei rilievi effettuati, la Guardia agroforestale ha richiesto il supporto della Polizia locale di Sala Consilina. Gli agenti municipali dovranno ora eseguire gli accertamenti formali per contestare le violazioni ai regolamenti comunali vigenti, sia sul fronte della corretta tenuta degli animali sia per quanto riguarda la sicurezza e la stabilità delle strutture e delle recinzioni all’esterno degli edifici.