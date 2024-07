Sala Consilina: 22 cinghiali catturati ed eliminati con la pig-brig

Un’importante operazione di depopolamento previa cattura è stata eseguita nella zona di restrizione 1 a Sala Consilina. Sono 22 i cinghiali catturati, di cui 3 adulti, grazie ai GOT ASL Salerno e ai GOT Criuv. La pig-brig, una gabbia particolare per catturare i cinghiali, è stata montata nel Comune di Sala Consilina, presso un’abitazione privata. Inizialmente la rete non è stata abbassata per fare abituare i cinghiali alla gabbia, farli entrare ed uscire per la pastura al centro della gabbia. I cinghiali sono sono stati fotografati e hanno mangiato sia esternamente che all’interno della gabbia nella serata di mercoledì.

In questa occasione è stato notato come il comportamento dei cinghiali sia diverso rispetto ad altri, entrano e mangiano tutto subito per poi uscire dalla gabbia. Giovedì mattina i medici veterinari del Cresan (Centro di riferimento regionale sanità animale) e del Criuv (centro di riferimento regionale per l’igiene urbana) hanno abbassato la rete, concentrando la pasturazione in prossimità della gabbia, sia intorno che dentro.

Quindi nella notte tra giovedì e venerdì mattina con i carabinieri forestali, il direttore del CRESAN, Francescantonio D’Orilia e con due Bioregolatori ( soggetti abilitati al prelievo venatorio), una volta che i cinghiali si sono ripresentati nei pressi della rete e sono entrati nella gabbia è stata attivata l’azione di depopolamento. Sono stati così catturati 22 animali di cui 3 adulti femmine e 19 lattonzoli. Dei 22 solo sei animali sono stati trasportati, con camion refrigerato, al macello per essere destinati al consumo alimentare.