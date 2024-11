Ryanair collega Torino a Salerno: al via i nuovi voli

Ryanair, la compagnia aerea low-cost leader in Europa, ha annunciato una nuova rotta che collegherà direttamente Torino a Salerno-Costa d’Amalfi. Questo nuovo collegamento rappresenta un’importante opportunità per promuovere il turismo in entrambe le regioni, offrendo ai passeggeri la possibilità di scoprire le bellezze artistiche, culturali e paesaggistiche del Sud Italia.

Un inverno ricco di novità per Ryanair a Torino

L’operativo invernale 2024 di Ryanair a Torino si presenta particolarmente ricco di novità. Oltre alla nuova rotta per Salerno, la compagnia aerea ha inaugurato anche i collegamenti con Crotone e Reggio Calabria, offrendo così ai torinesi un ventaglio ancora più ampio di destinazioni da raggiungere. Inoltre, sono state aumentate le frequenze su alcune delle rotte più popolari, come Barcellona, Bruxelles e Londra Stansted, a dimostrazione del successo ottenuto da Ryanair nel capoluogo piemontese.

Un investimento da 200 milioni di dollari

Per sostenere questa crescita, Ryanair ha investito 200 milioni di dollari nell’acquisto di due nuovi aeromobili basati a Torino, che generano oltre 1.800 posti di lavoro e contribuiscono a promuovere il turismo in entrata nella regione.

“Per continuare a generare questa crescita e sostenere il turismo – fa sapere la società – Ryanair chiede al Governo italiano e alle autorità regionali di eliminare l’addizionale municipale in tutti gli aeroporti italiani. Questo consentirà a Ryanair e alle altre compagnie aeree di offrire rapidamente nuove rotte, turismo e posti di lavoro durante tutto l’anno”.