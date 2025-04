Ruggi di Salerno, “Procedure bloccate e appelli alla trasparenza”: la denuncia dalla Cisl Fp

In questo momento, l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Salerno sta affrontando un significativo blocco di diverse procedure, in particolare per quanto riguarda l’avviso a tempo determinato per i collaboratori professionali infermieri e la graduatoria provvisoria per il reclutamento di Operatori Socio Sanitari.

La nota

È incredibile che, nonostante la Delibera di indizione dell’avviso pubblico per Operatore Socio Sanitario per sopperire alle gravi carenze di personale risale al 26 marzo 2025, ad oggi e nonostante sia stata pubblicata una graduatoria provvisoria da oltre un mese, non vi è stato alcun effetto concreto. Dopo attente verifiche è stato appurato che nella graduatoria vi sono molteplici errori che hanno creato una disparità di trattamento tra gli operatori, ad esempio stessi anni di servizio, stesso ente, stessa qualifica, punteggio diverso. In aggiunta, sembrerebbe che l’ente stia procedendo a cambiare i punteggi attribuiti nella graduatoria provvisoria stilata, relativi ai curriculum, alla carriera, ai titoli e all’anzianità, stravolgendo quindi l’intera graduatoria per motivi che non è dato sapere, violando così i principi di trasparenza ed imparzialità della Pubblica Amministrazione.

“L’Azienda rischia di collassare, soprattutto con l’arrivo delle ferie estive”

Alfonso Della Porta, Segretario Provinciale CISL FP Salerno, ha dichiarato: “È inverosimile che ci siano tali ritardi in procedure così vitali per l’Azienda Ospedaliera. Questi vizi procedurali potrebbero addirittura compromettere l’intero processo atteso che ci sono diverse sentenze che rendono nulle analoghe procedure concorsuali interessate dal cambio di punteggi e a graduatorie concluse. Ci troviamo di fronte a una figura fondamentale per il Servizio Sanitario Regionale, e senza un cambio di rotta, l’Azienda rischia di collassare, soprattutto con l’arrivo delle ferie estive.

Mentre il medico studia, il malato muore. È inaccettabile che ci sia disarmonia tra le scelte strategiche e le azioni operative. Chiediamo un urgente cambio di passo, con una programmazione chiara e controlli efficaci, potenziando le strutture sanitarie e adottando nuovi modelli di lavoro. Se l’attesa è così lunga e il processo di selezione è opaco, è fondamentale attingere dalla graduatoria vigente dell’ASL Salerno.”

L’appello

“L’appello è chiaro: – conclude il sindacalista – è tempo di agire rapidamente e con trasparenza per garantire un servizio sanitario efficiente e accessibile a tutti e in caso di assenza di concrete risposte saremo costretti ad attivare le prerogative sindacali del caso.”