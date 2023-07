Rotary Club Sapri – Golfo di Policastro, ecco il nuovo direttivo. Vincenzo D’Ambrosio, il nuovo presidente

Si rinnova, come ogni anno, la dirigenza del Rotary Club Sapri – Golfo di Policastro.

È Vincenzo D’Ambrosio il nuovo presidente che subentra all’uscente Gerardo Ferrara.

Un passaggio di testimone avvenuto quest’anno sotto tono per gli eventi di natura personale che hanno colpito il presidente uscente Gerardo Ferrara.

“La nostra abituale festa per il passaggio delle consegne è solo rimandato – dichiara il giovane presidente saprese Vincenzo D’Ambrosio – Aspettiamo il rientro del nostro caro Gennaro che non vediamo l’ora di riabbracciare e potere avere nuovamente tra noi. Sarà una grande festa che dedicheremo innanzitutto a lui e al nuovo direttivo che dal 1° luglio è già al lavoro“.

I membri

Ad affiancare Vincenzo d’Ambrosio nel corso del nuovo anno Rotariano ci sarà il vicepresidente Giovanna Tripari, il Presidente Incomuig Gianluca Curcio, il Segretario Carmen Luisa Marotta, il Prefetto Fabio Sorrentino, il Tesoriere Nicola Fornirò ed il Segretario Esecutivo Giuseppe Vallone. Mentre i consiglieri nominativi sono Alfredo Volpe, Giovanni Bellotti, Enrico Colella, Vincenzo Palmieri, Salvatore Antonio Fornaro e Vincenzo Casale.

La presidenza della Rotary Fondation è affidata ad Isabella Falco e la Formazione a Cesare Pifano. Intanto le attività del Rotary Club Sapri – Golfo di Policastro sono in continuo divenire.

L’evento

In occasione del XXXI Anniversario della strage di Via D’Amelio un incontro – dibattito è stato organizzato dal Rotary Club nella villa comunale della città di Sapri nella giornata di mercoledì 19 Luglio a partire dalle ore 19:45.

I saluti iniziali saranno affidati al Sindaco di Sapri Antonio Gentile e al neo Presidente del Rotary Club Sapri – Golfo di Policastro Vincenzo D’Ambrosio.

Gli interventi nel corso dell’incontro invece saranno a cura di Nicolò Mannino – Presidente del Parlamento della Legalità Internazionale e di Salvatore Sardisco – Vicepresidente del Parlamento della Legalità Internazionale.