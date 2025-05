Roscigno, il sindaco Palmieri denuncia: abbandonati dalla Provincia

Ancora una volta, l’amministrazione comunale di Roscigno alza la voce per denunciare le condizioni delle strade provinciali che attraversano il proprio territorio. Il sindaco Pino Palmieri ha espresso con forza il suo disappunto, evidenziando la persistente incuria da parte della Provincia di Salerno.

Strade impraticabili e manutenzione assente

Secondo la denuncia del sindaco, le strade provinciali di Roscigno versano in uno stato di degrado inaccettabile: «cunette invase da erbacce, assenza totale di manutenzione e lavori pubblici fermi da anni». Palmieri sottolinea la completa assenza dell’ente provinciale, fatta eccezione per rare occasioni in cui è stato il Comune a dover intervenire direttamente per assicurare un minimo di decoro e sicurezza.

Disparità di trattamento con altri comuni

Il sindaco evidenzia una disparità di trattamento rispetto ad altri comuni della provincia, situati anche a breve distanza da Roscigno, dove la pulizia delle strade provinciali viene effettuata regolarmente. Palmieri si interroga sul motivo di questa differente attenzione: «Perché Roscigno no?».

Accusa di discriminazione politica e richiesta al Prefetto

Palmieri non esclude motivazioni politiche dietro questa presunta negligenza: «Ci dicono che il colore politico non dovrebbe contare, ma i fatti dimostrano il contrario. Le strade, la manutenzione, i servizi devono essere garantiti a tutti, senza distinzioni».

Di fronte a questa situazione, il sindaco di Roscigno ha lanciato un appello diretto al rappresentante del Governo sul territorio: «Chiedo pubblicamente l’intervento del Prefetto di Salerno. Rocigno merita rispetto».