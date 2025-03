Roscigno, arrestato l’uomo che ha sparato dei colpi di arma da fuoco in aria dopo una lite

È stato arrestato dopo gli accertamenti ospedalieri il cinquantenne di Roscigno che, ieri sera, dopo aver litigato per futili motivi con un suo vicino, ha imbracciato un fucile, è sceso per strada e ha sparato dei colpi in aria sotto gli occhi attoniti dei passanti.

I fatti

Ad intervenire per tranquillizzare l’uomo e riportare la calma, al momento dei fatti, anche il sindaco, Pino Palmieri oltre alle Forze dell’Ordine con i carabinieri in servizio e il 118.

L’uomo, visibilmente agitato alla vista dei sanitari, con non pochi sforzi da parte di questi ultimi è stato condotto presso l’Ospedale di Roccadaspide e, successivamente, in carcere.

Paura e incredulità, in paese, per quanto accaduto e sul caso faranno piena luce le indagini dei carabinieri.