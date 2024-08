Rogo di rifiuti a Persano: Comune di Serre si rivolge ad un laboratorio privato per le analisi degli ortaggi e del suolo

Il Comune di Serre, guidato dal sindaco Antonio Opramolla, nei giorni scorsi ha dato incarico ad un laboratorio privato di analisi di eseguire, presso i siti di Persano e di Serre, il prelievo di campioni di suolo e di ortaggi e di effettuare le dovute analisi in seguito all’incendio delle seimila tonnellate di ecoballe di rifiuti stazionate presso il sito militare di Persano.

Una misura necessaria per un quadro completo

Si tratta di una misura utile ad avere un quadro più chiaro e dettagliato della situazione che permetta all’ente di acquisire dei dati ulteriori e precisi da confrontare con quelli rilevati dall’Arpa Campania che ha effettuato diversi monitoraggi nelle aree più interessate dal passaggio della nube di fumo nero elevatasi dal devastante rogo.

Risposte concrete ai cittadini

L’iniziativa dell’ente serve, inoltre, a garantire risposte sempre più adeguate ai cittadini che continuano ad esprimere le loro preoccupazioni riguardo alle conseguenze del rogo, per l’agricoltura e per tutte le aziende zootecniche del territorio. L’incendio, divampato il 30 luglio scorso, ha causato tanta rabbia e indignazione tra gli abitanti non solo di Serre, ma dell’intero territorio.