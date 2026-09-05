Cilento

Roccagloriosa, tenta lo scippo in centro: 28enne arrestato ad Acquavena

Un 28enne ha tentato di strappare la catenina d'oro a un 56enne ad Acquavena di Roccagloriosa: arrestato dai Carabinieri dopo una colluttazione.

Di: Maria Emilia Cobucci

Un tentativo di rapina si è verificato nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 18, nel pieno centro abitato di Acquavena, frazione del comune di Roccagloriosa. Un 28enne del posto ha tentato di strappare una collanina d’oro dal collo di un 56enne residente a Scario.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’aggressione ha scatenato un’immediata reazione da parte della vittima, dando vita a una violenta colluttazione nel tentativo di bloccare il malvivente.

L’intervento dei Carabinieri e l’arresto

L’allarme al numero di emergenza ha consentito il tempestivo arrivo sul posto dei Carabinieri del Nucleo Operativo di Sapri, guidati dal Maresciallo Capo Alessandro Ruocco, congiuntamente ai militari della Stazione di Torre Orsaia, coordinati dal Brigadiere Capo Fabio D’Artista.

I militari dell’Arma hanno subito bloccato e immobilizzato il 28enne, trasferendolo in caserma per le formalità di rito. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, per il giovane sono scattati gli arresti domiciliari in attesa del giudizio con rito direttissimo presso il Tribunale di Vallo della Lucania.

Soccorsa la vittima all’ospedale di Sapri

A seguito delle lesioni riportate durante la colluttazione, per il 56enne si è reso necessario il trasporto al Pronto Soccorso dell’ospedale “Immacolata” di Sapri.

La vittima ha riportato ferite al braccio e al collo ed è stata prontamente medicata dal personale sanitario del nosocomio del Golfo di Policastro.

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