Roccadaspide: un’auto prende fuoco in via Leopardi, a pochi passi dal corso principale della cittadina

È successo pochi minuti fa. Sul posto stanno giungendo i Vigili del Fuoco. L’auto, una punto blu, appartiene ad una donna di Castel San Lorenzo che si trovava nel comune limitrofo per fare dei servizi.

Ecco cosa è accaduto: i dettagli

La donna mentre stava eseguendo una manovra si è resa conto, dal fumo e dall’odore, che qualcosa non funzionava bene nel veicolo.

Per fortuna la proprietaria della vettura ha avuto la prontezza di uscire subito dall’abitacolo che, poco dopo, ha preso fuoco.

Per fortuna non si sono registrati feriti e sul posto è giunto subito il personale della Polizia Municipale di Roccadaspide guidato da Giuseppe Miano e sono state allertate le forze dell’ordine.

Le operazioni di spegnimento dell’incendio

Sono in corso, in questi minuti, le complesse e delicate operazioni di spegnimento dell’incendio che sta interessando il veicolo. Gli esperti e i soccorritori stanno lavorando con grande impegno e professionalità per controllare e domare le fiamme. Una volta che l’incendio sarà completamente estinto, si darà inizio alle operazioni di rimozione delle lamiere danneggiate, al fine di liberare il veicolo e ripristinare la normale circolazione.

Queste operazioni richiederanno attenzione e precisione per garantire la sicurezza di tutti coloro coinvolti e per evitare ulteriori danni.