Roccadaspide: ritrovata a Fonte automobile rubata nei giorni scorsi a Carretiello

Era stata rubata nei giorni scorsi dalla frazione di Carretiello di Roccadaspide, una Fiat Punto sottratta dallo spazio antistante ad un’abitazione privata da cui erano stati portati via diversi attrezzi agricoli anche di notevole valore. Fortunatamente, nella mattinata di oggi, l’auto, insieme alla refurtiva conservata a bordo, è stata ritrovata abbandonata nella frazione di Fonte.

La ricostruzione

L’auto si trovava ai lati della Strada Statale 166 degli Alburni, a segnalare la presenza della vettura i residenti che hanno subito avvisato la Polizia Municipale. Ad intervenire sul posto il luogotenente Michele D’Angelo che, congiuntamente alla Stazione dei Carabinieri di Roccadaspide coordinata dal maresciallo Domenico Castiello, ha effettuato tutte le operazioni del caso.

Gli interventi

Dopo gli accertamenti di ufficio i proprietari della refurtiva, che nei giorni scorsi avevano presentato regolare denuncia presso la locale Caserma dei Carabinieri, sono stati contattati e si è dato il via alle operazioni di restituzione.. Non si hanno notizie sull’identità dei ladri che hanno, poi, abbandonato l’autovettura, poco più di sette chilometri separano la frazione in cui è avvenuto il furto e quella in cui il bottino è stato ritrovato con un sospiro di sollievo per le vittime.