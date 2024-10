Roccadaspide, riprende la stagione castanicola: «È l’anno del rilancio»

Dopo gli anni difficili dovuto alla presenza del cinipide sulle piante, finalmente, la produzione castanicola è in forte ripresa. Lo ha annunciato, ai microfoni di InfoCilento, il presidente del Consorzio di Tutela del Marrone IGP di Roccadaspide, Mario Miano.

Nel comune, da sempre noto proprio per il riconoscimento IGP di cui si avvalgono i marroni prodotti nei secolari castagneti della vastissima area montana, è anche in corso un’ordinanza utile a limitare la depredazione del prodotto e presto tornerà l’evento “Festa della Castagna” mirato proprio a far conoscere a tutti l’eccellenza del posto. Proprio su questo è intervenuto il sindaco, Gabriele Iuliano.