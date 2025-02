Roccadaspide, rifiuti speciali abbandonati in località Acquaviva: identificato l’autore

È stato identificato, rintracciato e denunciato l’autore dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti lasciati in località Acquaviva, precisamente in via Vocitiello, a Roccadaspide. Nei confronti dell’uomo del posto, a quanto pare un ex dipendente comunale – addetto alla vigilanza, è stato avviato, dopo le indagini condotte dal Comando della Polizia Municipale coordinate del Responsabile, luogotenente Giuseppe Miano, un procedimento penale.

I fatti

Di preciso l’ex dipendente comunale aveva abbandonato, alla fine di gennaio, vicino ad un contenitore per la raccolta degli abiti usati, dei rifiuti speciali derivanti da attività di demolizione di bagni, invece di smaltirli nella maniera corretta ossia tramite apposite ditte specializzate. Gli agenti della Polizia Municipale, scorgendo i rifiuti, avevano subito avviato le indagini del caso avvalendosi anche delle immagini catturate dai dispositivi di videosorveglianza, utilissime per risalire all’identità di chi ha compiuto tale ingiustificabile gesto.

Incastrato dalla videosorveglianza

Dai filmati si vede chiaramente l’uomo che, recatosi con l’autovettura usata per i suoi spostamenti abituali, si avvicina al cassonetto degli indumenti usati di località Acquaviva per lasciarvi i rifiuti speciali, risalire in auto e poi andare via.