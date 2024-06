Roccadaspide punta a realizzare un nuovo polo scolastico

Anche il Comune di Roccadaspide, guidato dal sindaco Gabriele Iuliano, risulta tra i beneficiari delle risorse di “Scuola Viva in cantiere”, il parco progetti regionale di edilizia scolastica. L’Ente ha approvato pertanto il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo all’ “abbattimento dell’edificio scolastico ubicato in località Fonte e delocalizzazione con realizzazione del polo scolastico da adibire ad asilo nido, scuola infanzia e primaria” nell’importo complessivo di € 3.351.913,27. L’area interessata dalle opere non è nella disponibilità dell’Ente e quindi si dovranno attivare le dovute procedure espropriative.

Gli obbiettivi

L’avviso, rivolto ai Comuni della Regione Campania, si pone come obiettivo la messa a norma degli edifici scolastici esistenti sul territorio regionale, mediante l’attuazione di interventi integrati riguardanti le componenti edilizie, strutturali ed impiantistiche, finalizzati all’incremento della performance degli edifici e al perseguimento della loro agibilità con conseguente mitigazione dei rischi connessi all’uso e riduzione dei consumi e di emissione di C02.

“Scuola Viva” in cantiere è costituito da candidature relative ad edifici pubblici, censiti nell’Anagrafe Regionale dell’Edilizia Scolastica (ARES) destinati a scuole dell’infanzia e poli dell’infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di I grado, istituti comprensivi, scuole secondarie di II grado, mense, palestre nonché asili nido che prevedano: demolizione e ricostruzione, laddove necessario, anche fuori sito; interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti; interventi di riqualificazione degli edifici esistenti.

Roccadaspide ha ora avviato l’iter per realizzare una nuova scuola in località Fonte, moderna e funzionale. Sarà necessario trovare le necessarie risorse per completare l’iter progettuale ed eventualmente avviare i lavori.