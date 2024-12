Roccadaspide, presentato il cartellone degli eventi natalizi

E’ tutto pronto a Roccadaspide per festeggiare al meglio il Natale 2024.

Il Comune, guidato dal sindaco, Gabriele Iuliano, ha messo a punto un ricco calendario di eventi che si svolgeranno già dai prossimi giorni e fino al 4 gennaio, sia presso il capoluogo che presso le frazioni.

Il programma degli appuntamenti

Si inizierà il 19 dicembre con l’attesissima manifestazione “Arriva Babbo Natale”, sostenuta dalla ditta Nappi Sud e che vedrà, a partire dalle ore 10:00, centinaia di giovani, gli alunni delle scuole Materne, Elementari e Medie, dell’Istituto Omnicomprensivo “Parmenide” di Roccadaspide. Gli studenti riceveranno dei doni e parteciperanno alla festa organizzata in Piazza XX Settembre.

Durante la serata del 19, invece, l’appuntamento è nella frazione di Carretiello per l’evento a cura dell’associazione “I Cinghiali del Cilento” con i mercatini di Natale e tanto intrattenimento. Gli eventi promossi si protrarranno fino al 21 dicembre.

Il 22 i festeggiamenti per il Natale di Roccadaspide si sposteranno nella frazione di Serra: presso Piazzetta Gorrasi, l’associazione “SerrAttiva” proporrà, a partire dalle ore 10:00, animazione, taverne enogastronomiche, l’incontro con Babbo Natale, la tombolata e tanto altro, fino a tarda serata.

Durante l’evento sarà possibile donare dei giocattoli e piccoli beni ai bambini bisognosi, l’iniziativa benefica è stata promossa in collaborazione con l’Ambito S07 de Piano di Zona.

Il 23 dicembre, con la collaborazione, per la direzione artistica, dell’associazione “Eventi dell’Aspide”, presso il capoluogo, sin dal primo pomeriggio si terrà l’evento “I mercatini – Vrole a Natale”, con tanti spettacoli per bambini e ragazzi anche presso l’Aula Consiliare e la Biblioteca Comunale. Oltre ai mercatini ci sarà tanto intrattenimento e dalle 18:00 in poi, lungo il corso principale e in piazza XX Settembre, si darà inizio agli spettacoli musicali con gli zampognari, il gruppo itinerante “Lanternina Folk” e l’esibizione dei Sibbenga Sunamo, la serata si concluderà con il Dj set a cura di Tony Suozzo Dj.

Grande attesa per il presepe vivente del 24 dicembre: a partire dalle 22:30, da Piazza XX Settembre e fino allo spazio antistante la Chiesa della Natività, sarà ricreata l’antica Betlemme con tutte le scene presepiali.

Il giorno di Santo Stefano un ulteriore momento di condivisione e di festa si terrà in località Colle del Sole dove l’associazione “Uniti per Massano” ha organizzato la “La I Tombola Scostumata” con l’intrattenimento a cura di Enzo Calabrese.

Il Natale 2024 sarà l’occasione per celebrare, ancora una vola, l’eccellenza gastronomica della città: il Marrone IGP di Roccadaspide e, proprio per promuovere al meglio le note e pregiate castagne rocchesi, il 27 e il 28 dicembre si terrà l’evento “Roccadaspide – Città della Castagna… a Natale. Turismo Esperienzale fra Borghi e Montagna”, organizzato con la collaborazione e la direzione artistica dell’associazione “Eventi dell’Aspide”. Si inizierà dal pomeriggio del 27 dicembre lungo tutto il corso principale e fino a Piazza XX Settembre, dove saranno aperti i mercatini e si terrà la degustazione del Marrone IGP. La sera, a partire dalle ore 19:30, si esibiranno “Tony Barlotti e i suoi Flauers” e a seguire “Discoinferno Live”. Il 28 dicembre la giornata sarà replicata e gli spettacoli serali saranno a cura di Santino Cardamone con la sua esibizione e di Tony Suozzo Dj che con il suo Dj set animerà entrambe le serate.

L’A.P.S. “Tu sei Favola” e il gruppo “Borgo Tuoro”, a partire dalle ore 12:00 e per tutta la giornata del 29 dicembre, accompagneranno i visitatori per la località Tuoro di Roccadaspide in cui saranno allestite le scene della natività per l’evento “Un giorno a Betlemme”, il presepe vivente tutto da esplorare.

Il 2025, come di consueto a Roccadaspide, si aprirà con il “Grande Concerto di inizio anno” con l’orchestra diretta dal Maestro Franco Vigorito che si esibirà durante la serata del 2 gennaio presso l’aula consiliare..

Il 3 gennaio sarà il Forum dei Giovani di Roccadaspide ad intrattenere tutti con la “Tombolata di inizio anno” che si terrà presso l’atrio della Scuola Secondaria i I grado di Roccadaspide.

Gli eventi natalizi si chiuderanno il 4 gennaio con “Aspettando la Befana”, l’iniziativa organizzata dal “Comitato di Capaccio Paestum della Croce Rossa Italiana” che si terrà presso il Palazzetto dello Sport “Mario De Marco” di località Fonte, a partire dalle ore 15:00. Tutti i bambini riceveranno dei doni.

Per quanto riguarda le attività dedicate ai bambini e ai ragazzi del 23 dicembre, al fine di favorire la buona organizzazione si invitano gli interessati ad aderire mediante prenotazione ai seguenti numeri: Carmen: 339 2209947 – Cecilia: 333 7998295 – Marylin: 342 8363713.

Presso le edicole e le cartolibrerie del centro cittadino, inoltre, è possibile far recapitare le letterine a Babbo Natale.

Roccadaspide è stata già illuminata a festa con le installazioni artistiche a prova di selfie e chiunque vorrà potrà visitare, per tutto il periodo natalizio, le luminarie. Grande impegno da parte del Comune di Roccadaspide e di tutte le associazioni del territorio, per garantire il meglio a cittadini, turisti e visitatori, il ricco calendario degli eventi natalizi mira proprio ad offrire a tutti delle occasioni di condivisione, convivialità e svago in occasione della festa più attesa e magica dell’anno,