Roccadaspide: “Pranzo di Natale” dell’associazione “Anziani di Roccadaspide” al Parmenide

Il comune di Roccadaspide, guidato dal sindaco Gabriele Iuliano, con la collaborazione dell’Associazione Culturale Sociale “Anziani di Roccadaspide”, presieduta da Pietro Domini e dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Parmenide” di Roccadaspide, diretto da Rita Brenca, ha organizzato il tradizionale “Pranzo di Natale”.

L’iniziativa: il pranzo solidale

Si tratta di un pranzo solidale, preparato e servito dai docenti e dagli studenti dell’indirizzo “Alberghiero” della scuola Parmenide, per gli ospiti del Centro di Igiene Mentale di Roccadaspide che potranno, così, vivere un momento di spensieratezza, condivisione e allegria.

Il pranzo si terrà lunedì, 18 dicembre, a partire dalle ore 13:00, presso la “Sala Ristorazione” dell’Istituto Scolastico.

Le persone interessate a partecipare potranno recarsi presso sede dell’associazione sita in località Fonte di Roccadaspide o potranno contattare direttamente il presidente della stessa rivolgendosi al numero 338-4253023.

Lo scopo è creare legami comunitari

L’iniziativa, non solo permetterà ai partecipanti di degustare delle ottime pietanze, ma sarà un modo per creare dei legami comunitari sempre più forti promuovendo l’inclusione sociale e garantendo a tutti la possibilità di trascorrere una giornata felice e in compagnia in cui scambiarsi gli auguri per un sereno Natale.