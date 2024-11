Roccadaspide, incidente in località Casalotti. Scontro tra auto e apecar

Paura a Roccadaspide pochi minuti fa quando un’automobile si è scontrata con un’apecar che si è ribaltata sulla carreggiata.

L’incidente è avvenuto in località Casalotti, proprio nei noti tornanti che conducono nella cittadina.

Soccorsi e dinamica

Fortunatamente non si registrano feriti, ma sul posto è stato necessario l’intervento dei Carabinieri della locale stazione, diretti dal maresciallo Domenico Castiello e coordinati dalla Compagnia di Agropoli agli ordini del capitano Giuseppe Colella, e degli agenti della Polizia Municipale in servizio, ossia l’assistente capo Elvira D’Angelo e l’agente Mariangelo Iuliano.

Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi del caso e hanno provveduto a mettere in campo tutte le operazioni utili per veicolare il traffico e mettere in sicurezza la carreggiata.

Non è la prima volta che su quel tratto stradale si verificano degli incidenti: solo pochi giorni fa, sulla stessa strada, la SS 166 degli Alburni, si ribaltò il rimorchio di un mezzo agricolo e solo grazie al caso e alla fortuna non ci furono feriti.

Dal comando dei vigili di Roccadaspide, coordinato dal luogotenente Giuseppe Miano, e dalle autorità locali continuano ad essere diramate raccomandazioni agli automobilisti e ai conducenti affinché adottino la massima prudenza alla guida, specie in questo periodo in cui il freddo e le piogge rendono il manto stradale particolarmente scivoloso.