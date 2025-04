Roccadaspide: in scena il processo a Gesù e la Via Crucis | VIDEO

E’ stato un Venerdì Santo di suggestioni e forti emozioni per Roccadaspide, nella Città della Valle del Calore, alle celebrazioni religiose sono state unite le rappresentazioni teatrali e la Via Crucis recitata.

In Piazza XX Settembre, in una cornice straordinaria con il Castello Medioevale sullo sfondo, ha avuto luogo il “Processo a Gesù” portato in scena dalla compagnia teatrale “Arcoscenico” con la regia di Rodolfo Fornario. La rappresentazione è stata tratta dall’opera teatrale del drammaturgo, sceneggiatore, saggista e giornalista italiano, Diego Fabbri che la compose tra il 1952 e il 1954.

Il Processo a Gesù

Al termine del “Processo a Gesù” ha avuto inizio la Via Crucis recitata, che ha visto la partecipazione degli attori amatoriali dell’associazione “Il Mosaico” e di tanti cittadini volontari e che, partita da Piazza XX Settembre, è arrivata fino allo spazio antistante alla Chiesa della Natività dove i presenti hanno potuto assistere alla commovente crocifissione di Gesù per poi fare il loro ingresso in chiesa.

Ad officiare le celebrazioni religiose del Venerdì Santo, il parroco Don Cosimo Cerullo. La rappresentazione teatrale e la Via Crucis sono state organizzate con il patrocinio del Comune di Roccadaspide, guidato dal sindaco, Gabriele Iuliano. Tutta la macchina organizzativa si è avvalsa del contributo del presidente del Consiglio Comunale, Vito Brenca e della consigliera comunale, Nicoletta Gnazzo.