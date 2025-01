Roccadaspide: il trasporto e la mensa scolastica si pagano online grazie a TeleMoney

L’Amministrazione Comunale di Roccadaspide, guidata dal sindaco, Gabriele Iuliano, ha attivato un nuovo servizio per agevolare i cittadini: Telemoney, il sistema online per la gestione della mensa e del trasporto scolastico.

Il servizio Telemoney

I cittadini, prima dell’attivazione di Telemoney, dovevano ritirare i bollettini presso il Palazzo Municipale, raggiungere gli uffici postali o le sedi bancarie per pagare il trasporto pubblico e i buoni pasto per poi tornare presso la sede comunale per consegnare le opportune ricevute, impiegando, così, diverso tempo.

Grazie a Telemoney, ora, potranno eseguire online, senza spostarsi da casa, tali operazioni con tante agevolazioni in più: il pasto, per esempio, è sempre automaticamente prenotato, ma si può disdire tramite l’applicazione se lo studente quel giorno non può usufruirne.

Le dichiarazioni del sindaco

“Il Comune di Roccadaspide nel perseguire l’obiettivo della dematerializzazione della documentazione amministrativa e di semplificazione delle procedure a beneficio degli utenti ha previsto, a partire dall’Anno Scolastico 2024/2025, il sistema automatizzato. Telemoney facilita radicalmente i pagamenti a cui si può provvedere da un semplice dispositivo cellulare. L’Amministrazione Comunale continuerà ad investire per semplificare al massimo l’accesso ai servizi per tutti e questa iniziativa ha già prodotto risultati positivi ed è stata apprezzata da tutta l’utenza” ha fatto sapere il Sindaco, Gabriele Iuliano.