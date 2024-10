Roccadaspide, giovani vandalizzano giostra del parco giochi. Individuati grazie alla videosorveglianza: dovranno risarcire il danno

Il parco giochi di Parco della Concordia di Roccadaspide è un luogo tanto frequentato dai bambini e dai ragazzi che utilizzano le panchine e tutte le giostre, installate per favorire il divertimento, la sana socializzazione e l’attività all’aria aperta. Nei giorni scorsi, però, una delle giostre è stata vandalizzata: una parte è stata completamente staccata dal resto della struttura e gettata poco lontano. A compiere l’insano gesto un gruppo di quattro persone, ragazzini e ragazzine del posto.

Individuati grazie alla videosorveglianza

Il gruppetto di giovanissimi è stato individuato dagli agenti della Polizia Municipale, coordinati dal responsabile, luogotenente Giuseppe Miano, grazie all’ausilio dei filmati della videosorveglianza. La Polizia Municipale ha anche provveduto a contattare i genitori dei ragazzini, tutti minorenni, che dovranno, ora, risarcire il danno fatto. L’episodio ha confermato l’importanza delle videocamere di sorveglianza per contrastare e condannare tali atti di vandalismo adottando misure che facciano comprendere a chi li compie che si tratta di gesti insensati, ingiustificabili e che hanno un prezzo.

Nei mesi scorsi, sempre grazie all’ausilio dei dispositivi di videosorveglianza e ancora presso Parco della Concordia, fu danneggiata una delle pensiline presenti vicino a delle panchine. Anche in quel caso i tre giovani studenti, autori del gesto, furono individuati grazie ai filmati di videosorveglianza e le famiglie furono contattate affinché provvedessero a risarcire al danno. In quel caso, però, il fatto fu del tutto accidentale in quanto un ragazzino, nel rincorrersi con un amico, perse l’equilibrio e finì contro la struttura rovinatasi a causa dell’urto.