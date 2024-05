Roccadaspide: consegnate le “chiavi della città” ai cittadini che si sono distinti per merito

Grandi e emozioni a Roccadaspide per la cerimonia di consegna delle onorificenze ai cittadini che si sono distinti per merito.

La cerimonia di consegna delle onorificenze si è tenuta questa mattina presso l’Aula Consiliare del Comune.

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Gabriele Iuliano, allo scopo di valorizzare, premiare e mettere in evidenza il patrimonio umano, culturale, sociale e professionale ha programmato questa prima edizione per il riconoscimento del merito, con il conferimento ai concittadini che per l’impegno e la capacità manifestate nella loro professione, e non solo, si sono particolarmente distinti nei diversi ambiti della vita civile e sociale, divenendo esempio e riferimento per tutta la Comunità.

I riconoscimenti, dall’altissimo valore simbolico, sono stati consegnati a Gaetano Oristanio, calciatore professionista; Marco Zunno, calciatore professionista; Andrea D’Ambrosio, regista; Pierangello Cammarota, Consigliere d’Ambasciata; Federica Zito, nuotatrice professionista e Domenico De Rosa imprenditore e Cavaliere della Repubblica.

Nell’occasione è stato consegnato anche un riconoscimento anche a Domenico De Rosa, imprenditore e fondatore dell’Azienda Smet e al figlio, Luigi De Rosa.

Alla cerimoni ha partecipato anche una rappresentanza degli alunni dell’Istituto d’Istruzione Superiore Parmenide accompagnata dai docenti e dalla dirigente Rita Brenca.

Presente anche il Provveditore agli Studi di Salerno, Mimì Minella.