Roccadaspide, colpo da migliaia di euro in un’abitazione del centro

Un furto con danni per migliaia di euro è stato messo a segno ieri sera a Roccadaspide. I fatti sono avvenuti verso le ore 19:30. I ladri hanno agito in un’abitazione sita in viale degli Ulivi, la parte alta del centro del paese.

Il colpo

L’abitazione, da cui sono stati sottratti beni in oro e soldi in contanti per diverse migliaia di euro, sarebbe di proprietà di un uomo del posto.

Probabilmente i ladri hanno approfittato dell’assenza dell’uomo, che a quell’ora solitamente esce per incontrare alcuni amici, per agire indisturbati.

Il modus operandi

È verosimile che i malviventi si siano introdotti nell’abitazione raggiungendola da alcuni piccoli terreni che ne circondano un lato.

Un’ipotesi, questa, avvalorata dal fatto che la zona, vista anche la vicinanza all’ospedale di Roccadaspide, a quell’ora è molto trafficata.

Sul caso indagano le forze dell’ordine, ma la paura, in città, è tanta e si spera che, anche attraverso l’ausilio dei dispositivi di videosorveglianza e dei filmati registrati, si possa risalire agli autori del furto.