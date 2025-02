Roccadaspide: tantissimi agenti da tutta la regione per il corso di Polizia Locale | VIDEO

Sono tantissimi gli agenti della Polizia Locale che, per diversi giorni, hanno raggiunto Roccadaspide da tanti comuni della Campania per il corso attivato dalla Scuola Regionale di Polizia Locale. L’Aula Consiliare di Piazzale della Civiltà è stata scelta come sede per il corso di “Legislazione edilizia e funzioni di controllo”.

L’iniziativa

Le lezioni, della durata di trenta ore totali, sono iniziate il 6 febbraio ed oggi, 13 febbraio, si è tenuta l’ultima lezione a cui sono seguiti gli esami alla presenza di una commissione di professionisti delegati dalla Regione Campania. Docenti del corso, Vincenzo Passannante e Michele Brunetti e dirigente del servizio didattico, il dottor Dionisio Limongelli. Ad avanzare, alla Regione Campania, la richiesta di poter tenere i corsi formativi anche nel comune capofila della Valle del Calore, il Comando della Polizia Municipale di Roccadaspide, guidato dal luogotenente Giuseppe Miano che ha assunto anche il ruolo di Responsabile del corso. Gli incontri hanno rappresentato un’opportunità formativa unica per gli agenti della Polizia Locale.

Gli obiettivi

Un’opportunità colta da tantissimi agenti della Polizia Locale provenienti dai comuni del Cilento che hanno avuto così modo di frequentare lezioni utilissime per la loro carriera e per l’espletamento del loro lavoro in un comune del territorio e quindi non troppo distante dalla loro sede di servizio. Ai microfoni di InfoCilento, oltre al Responsabile Miano, il Sindaco di Roccadaspide, Gabriele Iuliano e l’agente di Polizia Municipale di Roccadaspide, Assistente Capo, Elvira D’Angelo.