Roccadaspide, cambio in giunta: Erika Urti nuovo assessore

Daniela Comunale, assessore del Comune di Roccadaspide, ha consegnato le sue dimissioni da assessore a causa dei troppi impegni lavorativi. Comunale è un’oncologa in servizio presso l’ospedale Ruggi D’Aragona di Salerno e, pertanto, spesso si ritrova a coprire lunghissimi e massacranti turni di lavoro rimanendo con pochissimo tempo per dedicarsi, come vorrebbe alla luce della sua delega, alla politica.

L’assessorato va ad Erika Urti

L’assessorato è stato, pertanto, affidato alla consigliera Erika Urti, già delegata alla Pubblica Istruzione e alla Cultura. “Una decisione presa nella massima serenità e con lo spirito di unione e collaborazione di sempre”, hanno fatto sapere dalla Casa Comunale, l’oncologa resterà nel gruppo guidato dal sindaco, Gabriele Iuliano, come consigliera e ha assicurato che farà il massimo per garantire, ugualmente, il suo contributo a Roccadaspide e alla vita amministrativa del comune.