Roccadaspide: aula consiliare gremita per il gran concerto di inizio anno

Come da tradizione, ieri sera, presso l’Aula Consiliare di Roccadaspide, si è svolto il Gran Concerto di Inizio Anno della Real Orchestra di Napoli diretta dal Maestro Franco Vigorito e con il Soprano Elena Memoli e il Tenore Marco Ferrante.

La Real Orchestra ha portato in scena i più grandi pezzi di musica classica da Verdi a Mozart, passando per Puccini e Donizetti in un tripudio di note che ha riscosso gli applausi del pubblico che ha riempito l’Aula Consiliare.

Il concerto, ad accesso gratuito, è stato offerto dal Comune di Roccadaspide per augurare a tutti buon anno.