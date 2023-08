Roccadaspide, annullato il Festival dell’Aspide: Mara Sattei in concerto il 13 agosto

“È stata una decisione dolorosa e molto sofferta, che fino alla fine abbiamo cercato di non assumere, ma, purtroppo, problemi e difficoltà di natura tecnica, logistica ed organizzativa ci impediscono di poter celebrare quest’anno il Festival dell’Aspide”. Così in una nota il sindaco di Roccadaspide di Gabriele Iuliano e il vicesindaco Girolamo Auricchio confermano notizia in realtà già nota da tempo, ovvero l’annullamento del tanto atteso festival. Sul caso si era già espressa la minoranza manifestando non poche perplessità e critiche.

Le cause dell’annullamento

“Come già accaduto per il periodo dell’emergenza sanitaria causato dalla pandemia, insuperabili problemi, questa volta di carattere tecnico e logistico, rappresentati dalla concomitante presenza di due cantieri attivi per l’esecuzione di specifici interventi di efficientamento energetico e di consolidamento statico finalizzati alla riduzione del rischio sismico che interessano due edifici ricadenti nell’area di Piazza Madonnina, cuore nevralgico della location del Festival, non permettono lo svolgimento delle plurime attività e delle manifestazioni che, come noto, coinvolgono interamente la nostra Città nei giorni del Festival dell’Aspide”. Così da palazzo di città.

Nella nota si precisa che l’ente ha fatto di tutto per garantire l’organizzazione della kermesse: “purtroppo le attuali condizioni dell’area Madonnina sono risultate tali da impedire di organizzazione gli spazi esistenti in condizioni di piena sicurezza per le migliaia di visitatori e astanti che nelle giornate del Festival si riversano gioiosi nella nostra Città”.

La promessa

Poi l’impegno per il 2024 “a realizzare un’edizione straordinaria, che consenta di superare le difficoltà incontrate quest’anno, e consegnare una edizione che possa essere, come sempre è stato, migliore e più coinvolgente di quella dell’anno precedente”.

“Allo stesso tempo, abbiamo programmato di tenere comunque un importante evento musicale per l’estate 2023, e così siamo felici di poter annunciare l’esibizione di un’artista del calibro di Mara Sattei la sera del 13 Agosto 2023 in Piazza XX Settembre”, concludono dall’amministrazione comunale.