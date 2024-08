Roccadaspide, Ambito S07 del Piano di Zona, aperte le iscrizioni ai nidi e micro-nidi comunali

Il Piano Sociale di Zona dell’Ambito Territoriale S07 ha ufficialmente annunciato l’apertura delle iscrizioni ai nidi e micro-nidi comunali “Il calore delle coccole” per l’anno scolastico 2024/2025.

Il servizio è destinato a bambini di età compresa tra i 6 e i 36 mesi e garantisce un’accoglienza e una risposta adeguata alle esigenze dei più piccoli.

Il servizio promuove, non solo la cura e l’assistenza, ma anche la socializzazione e lo sviluppo armonico dei bambini, attraverso attività ludiche, laboratori espressivi e prime esperienze di alfabetizzazione.

Le iscrizioni sono aperte per le sedi dei comuni di Albanella, Capaccio, Castel San Lorenzo, Controne, Giungano, Ottati e Roccadaspide.

Il totale di posti disponibili varia da 18 a 40 posti per ciascun comune.

I bambini potranno frequentare le varie sedi del nido dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 16:00.

Per le famiglie che necessitano di orari particolari, sarà disponibile un servizio di pre-accoglienza e post-accoglienza, su richiesta.

Ecco come iscriversi

Per iscriversi, i genitori dovranno compilare un apposito modulo, disponibile presso gli Uffici delle Politiche Sociali dei vari comuni, presso l’Ufficio di Piano sito nel Palazzo Municipale di Roccadaspide di Roccadaspide o online sul sito istituzionale dei vari enti dell’Ambito.

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12:00 del 10 settembre 2024 e si raccomanda di non presentare più di una domanda per lo stesso bambino. Resta la possibilità indicare due sedi in ordine di preferenza.

L’iscrizione è aperta ai bambini residenti nei comuni dell’Ambito S07, mentre per quelli non residenti vi è la possibilità di essere inseriti in coda alla graduatoria.

I criteri per la formazione delle graduatorie daranno priorità a bambini diversamente abili, che vivono situazioni di svantaggio sociale e a quelli già frequentanti nell’anno precedente.

Le iscrizioni verranno poi valutate anche in base alla situazione economica (ISEE) e alla condizione lavorativa dei genitori.

L’eventuale compartecipazione al costo del servizio verrà determinata in base all’ISEE, con esenzioni per i redditi più bassi.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio di Piano di Roccadaspide ai numeri 0828 1994070 o scrivere un’e-mail all’indirizzo pianosocialedizonas07@gmail.com.

Si tratta di un’importante opportunità per le famiglie.