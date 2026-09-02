Attualità

Roccadaspide, al via i lavori al parco giochi di via Nazionale a Fonte

Iniziati i lavori di messa in sicurezza del parco giochi in via Nazionale a Fonte di Roccadaspide: un intervento da 54mila euro per famiglie e bambini.

Di: Luisa Monaco
Parco giochi Roccadaspide

Sono ufficialmente iniziati i lavori di messa in sicurezza e adeguamento funzionale del parco giochi situato in via Nazionale, nella frazione Fonte di Roccadaspide. L’intervento, programmato dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Gabriele Iuliano, ha l’obiettivo di rendere l’area più sicura, efficiente e accogliente attraverso un’ampia opera di riqualificazione dello spazio dedicato a bambini e famiglie.

I dettagli del progetto e i fondi stanziati

Il progetto esecutivo, approvato con la delibera di Giunta Comunale numero 99 del 7 maggio 2025, prevede interventi per un importo complessivo pari a 54.003,67 euro. Le opere consentiranno di rinnovare le strutture esistenti e di garantire standard di sicurezza elevati per tutti i fruitori dell’area verde.

L’impegno del Comune per gli spazi pubblici

La tutela e la qualità degli spazi pubblici rappresentano una priorità per l’Amministrazione comunale di Roccadaspide, costantemente impegnata nel rendere le diverse aree del territorio sempre più decorose e funzionali. I lavori proseguiranno spediti per restituire in breve tempo alla comunità locale un parco giochi moderno, sicuro e idoneo alle esigenze dei cittadini.

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