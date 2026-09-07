Roccadaspide, addio a Luigi Scorziello: ex presidente della Bcc Aquara

Roccadaspide e l’intero territorio piangono la scomparsa di Luigi Scorziello, figura centrale delle istituzioni locali, già presidente di lungo corso della Banca di Credito Cooperativo di Aquara e ai vertici della Coldiretti di Roccadaspide. Scorziello è venuto a mancare all’età di 69 anni a causa di una lunga malattia.

Il cordoglio della BCC di Aquara e della Coldiretti

In un comunicato diffuso attraverso i propri canali ufficiali, i vertici dell’istituto di credito hanno espresso il proprio dolore per la perdita dell’ex dirigenza:

“Con grande tristezza, ci uniamo nel ricordo di Luigi Scorziello, già Presidente della nostra Banca e attuale membro del Consiglio di Amministrazione. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile non solo nella nostra istituzione, ma anche nei cuori di tutti noi”.

Numerosi attestati di stima e messaggi di cordoglio sono giunti in queste ore anche dall’intera rete della Coldiretti, con cui Scorziello ha collaborato intensamente nel corso degli anni per la tutela del comparto agricolo locale.

Data e orario dei funerali a Roccadaspide

Le esequie si terranno nella giornata di domani, martedì 8 settembre, presso la Chiesa della Natività di Maria Santissima a Roccadaspide. Il corteo funebre muoverà alle ore 15:30 dall’abitazione dell’estinto in via Isca per raggiungere la sede parrocchiale dove verrà celebrata la funzione religiosa.