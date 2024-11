Roccadaspide, 2 furti in una sola serata: è allarme tra i residenti

Roccadaspide di nuovo nel mirino dei ladri. Nei giorni scorsi due furti, nel tardo pomeriggio, sono stati messi a segno in Viale degli Ulivi, a pochi passi dall’ospedale. Ai microfoni di InfoCilento, a raccontare quanto accaduto, la signora Anna De Rosa, proprietaria di una delle abitazioni prese di mira dai ladri.

Ad esprimere le loro preoccupazioni anche alcuni cittadini allarmati dai troppi casi di furti registrati nella zona: solo due settimane prima i ladri avevano provato ad entrare in un appartamento di una delle palazzine in cui hanno messo a segno il colpo due giorni fa, ma in quell’occasione furono messi in fuga dai passanti.

La modalità è sempre la stessa: a quanto parei malviventi si arrampicano dalle grondaie o dalle tubature esterne anche per raggiungere grandi altezze e, una volta arrivati sui balconi, ne forzano l’apertura ed entrano in casa.