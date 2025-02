Rocca Cilento, OlivitalyMed: tutto pronto per la seconda edizione. Le interviste

Si è tenuta nella giornata di ieri, lunedì 3 febbraio, nel comune di Lustra, presso la suggestiva cornice del Castello di Rocca Cilento, l’anteprima della seconda edizione di OlivitalyMed, la rassegna delle eccellenze dell’olio e dei sapori mediterranei. Un importante appuntamento che ha chiamato a raccolta produttori di olio, ed esperti del settore.

La seconda edizione

La rassegna che, quest’anno si terrà dal 26 al 28 aprile 2025, gode del patrocinio della Provincia di Salerno, Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, Comune di Lustra e Associazione Nazionale Città dell’Olio. All’evento sono intervenuti il sindaco di Lustra, Luigi Guerra, il presidente del PNCVDA, Giuseppe Coccorullo, il sindaco di Pollica e segretario delle Comunità Emblematiche Dieta Mediterranea, Stefano Pisani, il presidente Coldiretti Campania, Ettore Bellelli, il Maestro Beppe Vessicchio ed esponenti dell’associazione “Città dell’olio”. Non sono mancati momenti illustrativi, degustazioni, convegni e masterclass. Inoltre, novità di quest’anno, la presentazione degli oli campani protagonisti dell’ultima campagna olivicola nella suggestiva Oleoteca “Olio su Teca”, condotta da Nicolangelo Marsicani. Partner istituzionale di OlivitalyMed è l’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania.

Un importante appuntamento per valorizzare “l’oro giallo del Cilento”

Partner istituzionale di OlivitalyMed è l’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania che ha inserito questa iniziativa nel programma 2023/24 di valorizzazione delle eccellenze agricole regionali. L’impegno, confermato per il secondo anno, punta a rendere la manifestazione un appuntamento di riferimento per il mondo olivicolo del Mediterraneo e un valido attrattore per gli operatori del settore, nonché volano di sviluppo per percorsi oleoturistici nel territorio patria della Dieta Mediterranea. La seconda edizione, inoltre, vanta la partecipazione di altre regioni come la Calabria e la Liguria che hanno annunciato nel corso dell’anteprima la loro presenza alla rassegna di aprile.

I partner

Anche le principali associazioni di categoria – Coldiretti, Confagricoltura, Copagri e Cia – sono intervenute nel corso dell’anteprima, nella ferma convinzione che il sostegno al comparto olivicolo si esprime anche attraverso iniziative di valorizzazione e promozione.

Il programma del 26-27-28 aprile affiancherà al momento fieristico, che consentirà ai produttori di incontrare buyers internazionali e media, convegni di approfondimento sui principali temi legati al mondo dell’olio, a partire da scienza e salute, arte e cultura.