Ritrovata Alessandra Lucia Ripoli: sospiro di sollievo per Capaccio Paestum

Il 1 aprile 2024, giorno di Pasquetta, Alessandra Lucia Ripoli, 23enne di Capaccio Paestum, si era allontanata da casa per trascorrere la giornata a Napoli. Da quel momento, la giovane aveva fatto perdere le sue tracce. Non era la prima volta che la giovane lasciava casa, ma il suo silenzio prolungato aveva messo in apprensione la famiglia.

Le ricerche

Non appena si è diffusa la notizia della scomparsa di Alessandra, è scattata la mobilitazione. La famiglia ha immediatamente denunciato la sua assenza alle forze dell’ordine e l’associazione Penelope Campania Odv si è attivata per diffondere l’appello e supportare le ricerche.

L’appello, con la foto e la descrizione di Alessandra, è stato condiviso raggiungendo migliaia di persone.

Il ritrovamento

Ieri sera, finalmente, è arrivata la notizia tanto attesa: Alessandra è stata rintracciata a Napoli. La giovane sta bene ed è riuscita a mettersi in contatto con i suoi genitori, portando un immenso sollievo alla sua famiglia. Nelle ore scorse non erano mancate segnalazioni anche da altre località relative alla sua presenza che si sono poi rivelate infondate.