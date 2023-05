Ritrovamento a Battipaglia: trovato cadavere di un 45enne in un terreno nel quartiere di Sant’Anna

Battipaglia si sveglia oggi con un macabro ritrovamento che ha scosso la tranquillità del quartiere Sant’Anna. Nella mattinata di oggi, giovedì 18 maggio, i proprietari di un fondo hanno fatto una terribile scoperta: il corpo privo di vita di un uomo, presumibilmente di circa 45 anni, è stato trovato in un terreno sito in via Gonzaga.

I fatti

L’allarme è scattato quando i proprietari del terreno stavano svolgendo le consuete operazioni di pulizia. In un angolo, tra gli alberi, hanno fatto la sciagurata scoperta. Al momento, dal primo esame esterno, non sembrerebbe che il cadavere sia stato abbandonato né sono stati riscontrati evidenti segni di violenza. Tuttavia, bisognerà attendere l’autopsia per avere maggiori dettagli sulle cause della morte.

Nelle immediate vicinanze del luogo del ritrovamento, sono state rinvenute delle siringhe, il che ha fatto ipotizzare che si possa trattare di una morte per overdose. Tuttavia, al momento tutte le ipotesi sono al vaglio degli investigatori, che non escludono altre possibilità. Sarà fondamentale attendere i risultati degli esami tossicologici per poter fare luce su questa tragica vicenda.

Le indagini

Le autorità competenti sono intervenute prontamente sul luogo del rinvenimento, avviando le prime indagini per cercare di fare chiarezza sulla vicenda. La polizia scientifica è al lavoro per raccogliere ogni possibile elemento utile all’identificazione della vittima e alla ricostruzione degli ultimi momenti della sua vita. Inoltre, è stato disposto il sequestro del terreno e della zona circostante, al fine di garantire che eventuali prove non vengano compromesse.

Nel quartiere Sant’Anna, i residenti sono colti da un senso di preoccupazione, non essendo ancora chiare le circostanze che hanno portato a questo tragico evento.