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Ritorna alla luce il Fontanile di Santa Chiara a Vallo Scalo

A Vallo Scalo torna visibile l'antico Fontanile di Santa Chiara grazie all'intervento della Comunità Montana Gelbison e Cervati

Di: Ernesto Rocco
Ritorna alla luce il Fontanile di Santa Chiara a Vallo Scalo

Il Fontanile di Santa Chiara situato a Vallo Scalo, in località Pantana nel territorio di Castelnuovo Cilento, è tornato visibile e fruibile. L’intervento di riqualificazione è stato curato dalla Comunità Montana Gelbison e Cervati, che ha restituito alla collettività un importante reperto della memoria rurale locale, situato nelle immediate vicinanze della storica Villa Talamo Atenolfi risalente al Settecento.

Un punto di riferimento della tradizione contadina

Per decenni questo antico abbeveratoio ha rappresentato un presidio fondamentale per la vita quotidiana delle comunità rurali e delle famiglie del comprensorio. Il manufatto costituiva un punto d’incontro e di servizio indispensabile per i coloni che lavoravano nei campi circostanti, inserendosi nel tessuto storico e paesaggistico del Cilento.

L’intervento di pulizia e valorizzazione

L’opera di recupero ha visto la rimozione della fitta vegetazione spontanea che aveva completamente sommerso e nascosto la struttura nel corso degli anni. Grazie a questa bonifica mirata, il fontanile è stato liberato dall’incuria, permettendo così il ripristino della sua fruibilità e la valorizzazione di un tassello significativo del patrimonio storico locale.

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