Ritardi nei lavori sulle arterie Roscigno – Sacco e Roscigno – Bivio di Corleto, Palmieri: “E’ ora di risposte chiare”

“Era il 1° giugno 2023 quando, tra celebrazioni in pompa magna, fu annunciato l’inizio dei lavori sulle arterie stradali Roscigno-Sacco e Roscigno-Bivio di Corleto. Dopo un decennio di chiusura e pesanti disagi per le nostre comunità, si era finalmente accesa la speranza di una rapida riapertura. Oggi, a quasi due anni da quell’annuncio, i lavori proseguono a rilento e la fine dei cantieri sembra ancora lontana”. A dichiararlo è il sindaco di Roscigno Pino Palmieri.

Le dichiarazioni

“Nonostante le promesse fatte pubblicamente alla presenza di numerosi amministratori locali, che in quell’occasione sedevano nell’aula di Sacco accogliendo il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca – prosegue Palmieri -, la situazione rimane immutata: ritardi, disagi e totale mancanza di trasparenza sui motivi di queste inefficienze”.

“Il nostro territorio ha già pagato un prezzo troppo alto per l’isolamento e le difficoltà logistiche dovute alla chiusura di queste arterie. È inaccettabile che, dopo l’annuncio dei lavori, ci si trovi ancora in una situazione di stallo senza spiegazioni chiare”, continua Palmieri.

Le richieste

“È giunto il momento di pretendere risposte concrete e trasparenza da chi ha responsabilità su queste opere pubbliche. Per questo motivo: Chiediamo un incontro urgente con la Regione Campania e gli enti preposti per ottenere aggiornamenti dettagliati sui lavori in corso e sulle nuove tempistiche per la riapertura delle strade. Invitiamo tutti gli amministratori locali che quel giorno accolsero l’annuncio dei lavori a unirsi a noi in un’azione congiunta per sollecitare chiarezza e responsabilità.

La comunità di Roscigno e dei comuni limitrofi ha diritto a collegamenti efficienti e sicuri. Non accetteremo ulteriori ritardi senza spiegazioni”.