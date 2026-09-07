Rissa tra giovanissime davanti al McDonald’s di Villammare: una ragazza in ospedale

Una violenta lite è scoppiata nella tarda serata, intorno alle ore 23, nel piazzale antistante la sede del McDonald’s a Villammare. Protagoniste dell’episodio due ragazzine che si trovavano sul posto in compagnia di un gruppo di amici. Per cause ancora in corso di accertamento, la discussione tra le due è degenerata in pochi minuti, passando dalle parole ai fatti.

L’intervento dei Carabinieri e dei soccorsi

Nonostante il tentativo dei presenti di separarle e di ristabilire la calma, le due giovani sono arrivate alle mani. Immediata la chiamata alle forze dell’ordine: sul posto sono giunti i Carabinieri del Nucleo Operativo di Sapri, guidati dal Maresciallo Maggiore Alessandro Ruocco, per riportare l’ordine ed effettuare i primi rilievi.

Una minorenne trasferita al pronto soccorso

A causa delle ferite riportate durante la colluttazione, si è reso necessario anche l’intervento dei sanitari del 118 con un’ambulanza. Una delle due ragazzine coinvolte è stata trasferita presso il Pronto Soccorso dell’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania per gli accertamenti e le cure del caso. Spetta ora ai militari ricostruire la dinamica esatta dei fatti e individuare i motivi alla base dello scontro.