Risotto mari e monti al profumo di basilico

Il riso è un alimento ricco di amido per questo se ne consiglia un consumo moderato a chi soffre di glicemia alta. Ricco anche di fibre, vitamine e minerali tra le quali spiccano magnesio, ferro e fosforo. Privo invece di colesterolo. Oggi vi propongo un piatto che vediamo sulle nostre tavole in ogni periodo dell’anno ma gli daremo un tocco estivo.

Gli ingredienti

Ingredienti per 4 porzioni

350 gr di riso

250 gr di frutti di mare

1 cipolla

1 carota

1 l. di bordo vegetale

1 bicchiere di vino bianco

2 zucchine grandi

Una dozzina di foglie di basilico

100 gr di pomodori datterini

Olio evo

Sale

La preparazione

Iniziamo a pulire, lavare e tagliare 1 zucchina, la cipolla, la carota e i pomodori e facciamo rosolare in padella con 2 cucchiai di olio. In una pentola portiamo a bollore dell’acqua salata e facciamo cuocere l’altra zucchina. Quando queste due preparazioni saranno pronte lasciamole da parte e iniziamo a far tostare il riso in padella con un filo d’olio, sfumiamo con il vino bianco e iniziamo a far cuocere a fiamma vivace unendo un pò per volta il brodo bollente, aggiustiamo di sale.

A metà cottura uniamo i frutti di mare e il soffritto di verdure preparato precedentemente. Finiamo la cottura unendo sempre il brodo. Intanto frulliamo con il mixer la zucchina bollita insieme al basilico e un cucchiaio di olio.

A cottura ultimata del riso serviamo con la salsa di zucchine e basilico.

A piacere possiamo aggiungere funghi e piselli.

Un piatto caldo dal gusto fresco che metterà d’accordo tutti i commensali.

Accompagniamo con un calice di vino bianco fresco e buon appetito.