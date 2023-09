Rischio fenomeni alluvionali, Carrano: «subito interventi nel territorio del Vallo di Diano»

«Gli ultimi tragici avvenimenti delle alluvioni hanno dimostrato quanto siano importanti un corretto piano e una corretta attuazione delle bonifiche nei territori». Così il portavoce di Fratelli d’Italia di Teggiano, Paolo Carrano. In una nota all’assessore regionale all’agricoltura, Caputo e al presidente del Consorzio di Bonifica Curcio, si chiedono interventi per prevenire situazioni critiche sul territorio come avvenuto in altre parti d’Italia.

L’importanza di intervenire

«In attesa dell’avvio di interventi infrastrutturali, come il fiume Tanagro necessari a migliorare sostanzialmente la gestione idraulica del territorio. È fondamentale prevenire ogni rischio idrogeologico, in virtù delle sempre più frequenti piogge intense che non possono coglierci impreparati», dice l’esponente del partito di Giorgia Meloni.

L’appello

Alla luce di queste considerazioni, a conclusione di un’estate caratterizzata da eccezionali temperature e da una siccità che continua ad essere presente, Carrano sollecita, «il Consorzio di Bonifica integrale Vallo di Diano e Tanagro , di concerto a con l’Assessorato all’ Agricoltura della Regione Campania , con le amministrazioni, gli imprenditori, gli agricoltori, i rappresentanti di categoria e gli altri enti del Vallo di Diano etc. , con opportuno sopralluogo sinergico all’accertamento dello stato del territorio “al fine di verificare l’operato sino ad ora svolto ed eventuali azioni necessarie da intraprendere e/o mettere in campo (prima dell’ inizio del periodo autunno/inverno ) a tutelare i cittadini e il territorio a rischio”, di mettere a conoscenza le azioni degli interventi svolti all’adeguamento della sezione dell’alveo dei Canali e connesse canalizzazioni di competenza al fine di garantirne l’efficienza di scolo delle acque” e là dove non completati far conoscere la programmazione degli interventi volti ad evitare rischio esondazione».

«Il concetto fondamentale è che “prevenire è meglio che curare», conclude.