Riscatto Ebolitana. Bianco-azzurri a valanga sull’Audax Cervinara

Prima vittoria stagionale per l’Ebolitana. La formazione di mister De Cesare rifila una cinquina all’Audax Cervinara.

Il match

Inizia subito forte l’Ebolitana che trova la rete del vantaggio nei primi minuti. Al quinto infatti Cassata si invola sulla destra e dal limite dell’area, lascia partire un rasoterra imprendibile per Sarracino.

Raddoppio sempre di Cassata dopo 29°minuti: Corsaro serve Cassata che entra in area, supera due avversari e trafigge Sarracino. Ebolitana in dieci per l’espulsione proprio di Cassata. Rosso diretto per un colpo su Guida. Due minuti dopo fallo di Palumbo su Nicolò Monaco, anche in questo caso esplusione diretta. Ristabilita la parità numerica in campo. Squadre negli spogliatoi, dopo tre minuti di recupero. Finisce due a zero per l’Ebolitana, il primo tempo.

Il secondo tempo

Ripresa che inizia con Corsaro pericoloso in area, ma il suo tiro viene smorzato da un difensore, facile la parata per Sarracino. Capovolgimento di fronte, Crisci viene stoppato al momento del tiro. Undicesimo della ripresa, terza rete dell’Ebolitana: sugli sviluppi del quarto angolo, Cristian Monaco insacca alle spalle di Sarracino. Si sblocca anche bomber Evacuo, che trova il poker al 25 esimo. Perfetto il suo tiro dal limite dell’area. Nulla da fare per il Cervinara, che non reagisce. Cinquina dell’Ebolitana con Giobbe: angolo di Santonicola, arriva imperioso il calciatore ospite, che di testa trova la quinta rete. Senza recupero, triplice fischio finale. L’Ebolitana vince e convince, con cinque reti al Cervinara.

Il tabellino

Audax Cervinara 0 – 5 Ebolitana calcio 1925

Audax Cervinara:

Saracino, Romano, Guida, Palumbo, Pietroluongo, Iandoli, Vessichelli(36 pt Ziccardi, 20 st Izzo), Casale (23 st Giaquinto) , Pesce, Pastore(10 st Ciaramella), Sciarrillo (36 pt Crisci).

A disposizione:

Mauro, Giaquinto, Ciaramella, Crisci, Giuliano, Di Leo, Izzo, Capaccio, Ziccardi.

Allenatore: Armando Nocerino.

Ebolitana:

Orlandi, Fernando, Altamura, Corsaro, Giordano ( 30 st Frontuto), Giobbe, Fois (15 pt Monaco C.), Pesce (24 st Santonicola), Simonetti (18 st Evacuo), Cassata, Monaco (10 st Campione).

A disposizione:

Tesoniero, Valentino, Campione, Cirasuolo, Evacuo, Falivene, Frontuto, Monaco C., Santonicola.

Allenatore: Ciro De Cesare

Arbitro: Federico Paladini sezione di Lecce.

Assistenti: Giuseppe Maiello sezione di Nola.

Riccardo Marcone sezione di Nocera Inferiore.

Reti: 5 pt, 29 pt Cassata 11 st Campione C., 25 st Evacuo, 32 st Giobbe (E)

Angoli: Cervinara 2

Ebolitana 6

Note: 300 spettatori circa senza ospiti.

Ammoniti: 4 st Monaco C.

Espulsi: 40 pt Cassata (E)

42 pt Palumbo (A)

Recupero: 3 pt, 0 st