Riprese le ricerche di William Torre: elicottero sorvola Eboli

Sarebbero riprese ufficialmente le ricerche del giovane ebolitano Willy Torre scomparso da quattro giorni.

Sui cieli di Eboli in questi momenti c’è un elicottero dei Vigili del Fuoco che sorvola gli spazi. In particolare sull’Ermice, l’elicottero dei caschi rossi, starebbe mantenendo l’attenzione. Spostandosi a tratti anche sul centro cittadino.

L’appello a Chi l’ha visto?

La famiglia, intanto, ha rivolto l’appello anche a Chi l’ha visto? La nota trasmissione televisiva che negli anni ha contributo a ricostruire dinamiche e accendere i riflettori nazionali su fatti di cronaca simili.

Sui social rimbalzano ancora le notizie relative alla scomparsa del giovane e su tutte ci sarebbe quella di un uomo che sembrerebbe aver incontrato il ragazzo sabato mattina – quindi il giorno dopo l’avvenuto allontanamento da casa di Willy – che lo avrebbe incontrato nei pressi di un supermercato della zona.

Le ricerche

Le ricerche proseguono e le forze dell’ordine non escludono nessuna pista. Sia per terra che per cielo il territorio è pattugliato e se nei giorni scorsi c’erano il soccorso alpino, il soccorso speleologico, la protezione civile adesso sono le forze dell’ordine a seguire il caso. Uomini e mezzi impegnati in queste ore. In località Ermice ci sono anche alcuni volontari ebolitani che conoscono molto bene la zona, che potrebbero contribuire alle ricerche.