Riprendono i lavori sul ponte di Caiazzano grazie all’impegno della Comunità Montana

Circa un mese fa, i lavori sul ponte di Caiazzano, situato tra Padula e Sassano, sono ripresi. La ripartenza dei cantieri, dopo un periodo di inattività durato alcuni mesi, è stata possibile grazie all’intervento del presidente della Comunità Montana Vallo di Diano, Vittorio Esposito, che ha esercitato pressioni sugli enti competenti.

L’iter

Esposito ha infatti sollecitato e ottenuto un incontro con il presidente di Consac, Gennaro Maione, il vicepresidente della provincia di Salerno, Giovanni Guzzo, alcuni tecnici provinciali e gli amministratori di Padula e Sassano, al fine di richiedere una rapida ripresa dei lavori. Ha inoltre chiesto un intervento tempestivo da parte della Provincia di Salerno e una soluzione per gli interventi di Consac, per porre fine a un disagio che perdura da oltre due anni per i residenti.

Le dichiarazioni

“Siamo a buon punto”, ha dichiarato Esposito dopo aver effettuato un sopralluogo insieme ai responsabili di Consac per monitorare l’avanzamento dei lavori, che si prevede possano concludersi entro la metà del 2025. Attualmente, si stanno eseguendo le operazioni di deviazione delle tubature di Consac, necessarie per garantire l’approvvigionamento idrico all’intero Vallo di Diano.

I lavori

Questi lavori sono essenziali per la realizzazione del viadotto che collegherà i due comuni. “Continueremo a vigilare sull’andamento dei lavori, ma siamo fiduciosi”, ha concluso il presidente della Comunità Montana.