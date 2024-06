Rinasce il calcio ad Albanella: parla il presidente Pasquale Galasi

Un nuovo progetto calcistico sta prendendo forma ad Albanella. Dopo anni di assenza dai campionati agonistici, si va verso la realizzazione di una squadra di calcio dilettantistico. A comporre la nuova società il presidente Pasquale Galasi, il vicepresidente Simone Germano Galasi, il segretario Fabio Saponara, l’allenatore Benigno Cammarano.

“La nostra mission è quella di voler portare il calcio dilettantistico ad Albanella creando cosi aggregazione, motivazione e passione – fanno sapere dalla dirigenza – quale altro modo sarebbe migliore per fare tutto ciò se non lo sport che da secoli ha come intento i sopra citati obiettivi. Per fare tutto ciò abbiamo però bisogno di sostegno, collaborazione e di persone che anche solo con le proprie idee si vuole mettere a disposizione della squadra tutta. Crediamo che per ottenere progetti ambiziosi sia necessario il supporto di tutti, in qualsiasi forma lo ritenga opportuno ogni singola persona”.

“Albanella è unica indistintamente dalle frazioni o borgate: siamo tutti figli di un unico paese. Siamo convinti tutti nel proprio piccolo possono contribuire a far si che dopo anni di assenza si possano raggiungere grandi obiettivi che possano portare il nome di Albanella e dei ragazzi a livelli molto alti e di conseguenza con risultati molto soddisfacenti – concludono – Chiunque abbia interesse siamo e saremo lieti di averlo con noi e di essere aperti a idee, aiuti e qualsivoglia spirito di aggregazione e socializzazione”.