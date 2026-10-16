Rifiuti ad Ascea, scattano i controlli della Polizia Locale: focus su differenziata e sensibilizzazione

I controlli sul corretto conferimento dei rifiuti sul territorio comunale di Ascea sono ufficialmente entrati nel vivo. Nel corso di questa settimana, gli agenti della Polizia Locale hanno avviato una serie di verifiche mirate per monitorare il rispetto delle modalità di smaltimento da parte dei cittadini e delle attività commerciali. L’iniziativa punta a garantire il decoro urbano, prevenire gli sversamenti illeciti e migliorare la qualità dei materiali destinati al riciclo.

Controlli sul territorio e sensibilizzazione dei cittadini

L’operazione disposta dall’amministrazione comunale non si limita all’aspetto sanzionatorio, ma punta in primo luogo alla prevenzione e alla crescita della consapevolezza ecologica nella comunità. La presenza degli agenti sul campo serve anche da presidio informativo per chiarire dubbi sulle corrette modalità di separazione dei materiali e sul calendario di conferimento.

Dall’amministrazione comunale hanno sottolineato il valore profondo di questo piano di verifiche:

“Questa attività viene svolta non solo per verificare il rispetto delle regole, ma anche e soprattutto per informare e sensibilizzare i cittadini sull’importanza dei temi ambientali. Perché differenziare correttamente significa contribuire in maniera significativa alla tutela del nostro territorio. La collaborazione di tutti è fondamentale per rendere Ascea un luogo sempre più green, più vivibile, più accogliente ed attrattivo”.

L’impatto sul decoro e sull’attrattività del territorio

Il corretto conferimento dei rifiuti rappresenta un tassello cruciale per la sostenibilità ambientale e per l’immagine del comune cilentano, meta di forte richiamo turistico. Una gestione efficiente della raccolta differenziata consente di ridurre i costi di smaltimento, valorizzare i materiali riciclabili e mantenere standard elevati di pulizia nelle aree urbane e periferiche. Il coinvolgimento attivo di residenti e visitatori si conferma così l’elemento chiave per garantire risultati duraturi nel tempo.