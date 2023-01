Rifiuti abbandonati in strada: controlli e sanzioni contro gli incivili

Nuova operazione anti-incivili da parte degli uomini della polizia municipale di Eboli che insieme all’assessore Nadia La Brocca hanno eseguito un’attività di contrasto all’abbandono dei rifiuti. Presenti anche gli operai della Sarim.

Blitz anti incivili: l’attività ad Eboli

Diversi i casi di rifiuti abbandonati sul territorio.

“Gli inquinatori hanno abbandonato rifiuti di ogni genere addirittura a due passi dal salotto buono della città, alla fine di viale Amendola. Ma ci sono le telecamere e chi non è stato individuato subito dai residui a terra lo sarà a breve. Quello che più mi indigna è che in molti casi abbiamo trovato anche pannolini per bambini – afferma l’assessore – dunque coppie giovani che pare non abbiano rispetto per la propria città. Eppure c’è giorno di conferimento e ritiro sotto casa. Possibile che non comprendano di fare un danno proprio ai loro figli? Cosa troveranno quando saranno cresciuti?”.

I controlli e le sanzioni

I controlli sono stati effettuati, oltre che su viale Amendola, in via don Michele Paesano, via Francesco Romano, via Lucio Petrone e nel Centro storico.

Finora sono già stati emessi 5 verbali da 516 euro ciascuno per errato conferimento, abbandono di rifiuti e abbandono di rifiuti speciali.

Tra i ritrovamenti, oltre ai pannolini da neonato, anche rottami di vari natura e ingombranti con residui presumibilmente di qualche trasloco.