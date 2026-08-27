Rientro dalle vacanze: bollino rosso e 25 milioni di auto su strade e autostrade

Oltre 25 milioni di veicoli si apprestano a transitare lungo la rete stradale e autostradale nazionale gestita da Anas in occasione dell’ultimo fine settimana di agosto. La fine del mese coincide con il tradizionale controesodo estivo: una massa di viaggiatori che lascia le località turistiche per fare ritorno nei grandi centri urbani in vista della ripresa delle attività lavorative e scolastiche. Per agevolare gli spostamenti ed evitare congestioni nei punti più critici, la società del Gruppo FS ha attivato un piano straordinario di presidio della rete e ha disposto la sospensione temporanea dei cantieri sull’83% del territorio nazionale.

I giorni da bollino rosso e i divieti per i mezzi pesanti

Il calendario elaborato da Viabilità Italia indica tre momenti di particolare criticità per il traffico automobilistico. Il bollino rosso è previsto per il pomeriggio di venerdì 28 agosto, la mattinata di sabato 29 agosto e l’intero pomeriggio di domenica 30 agosto. In queste fasce orarie si concentrerà la maggior parte dei flussi da sud verso nord e dalle coste verso l’interno.

Per consentire una maggiore fluidità della circolazione, è stato predisposto il blocco della circolazione per i veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate. Il divieto di transito per i mezzi pesanti sarà attivo nelle seguenti fasce orarie:

Sabato 29 agosto: dalle ore 8:00 alle ore 16:00

dalle ore 8:00 alle ore 16:00 Domenica 30 agosto: dalle ore 07:00 alle ore 22:00

Parallelamente, Anas ha garantito che fino al 7 settembre saranno sospesi o rimossi 1.175 cantieri su 1.414 complessivamente aperti, mantenendo operativi soltanto quelli inamovibili dedicati a interventi prioritari di sicurezza.

Il piano operativo e il richiamo alla prudenza di Anas

L’organizzazione del traffico vede impiegati sul territorio circa 2.500 operatori tra tecnici, personale di esercizio e addetti al monitoraggio della rete attraverso le Sale Operative Territoriali e la Sala Situazioni Nazionale.

L’Amministratore Delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, ha voluto lanciare un fermo richiamo alla prudenza al volante: “Entriamo nella fase conclusiva dell’estate e per molti cittadini inizia il ritorno alla quotidianità, al lavoro e agli impegni che accompagnano la ripresa autunnale. Si tratta di giornate caratterizzate da traffico sostenuto, con spostamenti distribuiti su tutto il territorio e una crescente presenza di veicoli sulle principali arterie statali e nelle aree vicine ai centri abitati.”

La situazione della viabilità in Campania e nelle altre Regioni

Nel Mezzogiorno l’attenzione principale si concentra sulla A2 “Autostrada del Mediterraneo”, l’asse viario strategico che attraversa la Campania (interessando direttamente l’intera provincia di Salerno), la Basilicata e la Calabria, registrando forti volumi di traffico in direzione nord. Sempre al Sud restano monitorate la statale 106 Jonica, la 18 Tirrena Inferiore, le autostrade siciliane A19 e A29 e la SS 131 Carlo Felice in Sardegna.

Nel Centro e Nord Italia i picchi di traffico interesseranno:

Lazio e Centro Italia: la SS 148 Pontina e la SS 7 Appia (tra Roma e le coste del basso Lazio), l’itinerario E45 (SS 675 e SS 3 bis) tra Umbria, Toscana ed Emilia-Romagna, la SS 1 Aurelia e la SS 16 Adriatica.

la SS 148 Pontina e la SS 7 Appia (tra Roma e le coste del basso Lazio), l’itinerario E45 (SS 675 e SS 3 bis) tra Umbria, Toscana ed Emilia-Romagna, la SS 1 Aurelia e la SS 16 Adriatica. Nord Italia: i raccordi RA 13 e RA 14 in Friuli-Venezia Giulia, la SS 36 del Lago di Como e dello Spluga, la SS 45 di Val Trebbia, la SS 26 della Valle d’Aosta, la SS 309 Romea e la SS 51 di Alemagna.

Le informazioni sul traffico in tempo reale e l’aggiornamento costante della situazione viabilità restano consultabili attraverso le piattaforme web di Anas e della Polizia di Stato.