Ricigliano, violenza sessuale ai danni di una 48enne: arrestato

Il 1 febbraio, a Ricigliano, i Carabinieri della Stazione di Vallo della Lucania hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere emessa, su richiesta della Procura della Repubblica, dal G.I.P. del Tribunale di Vallo della Lucania nei confronti di un 38enne per “violenza sessuale e lesioni personali” poste in essere in danno di una 48enne.

I fatti

Secondo l’ipotesi accusatoria, l’indagato, nel mese di ottobre del 2024, in una zona isolata e scarsamente illuminata, avrebbe con la forza costretto la donna a subire atti sessuali, arrecandole inoltre diverse lesioni.

“Il provvedimento cautelare è ovviamente suscettibile di impugnazione e le accuse cosi formulate saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle fasi ulteriori del procedimento”.