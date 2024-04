Riapre la linea Napoli-Foggia: ripristinata la circolazione tra Puglia e Campania

A meno di un mese dalla frana che si è verificata nella galleria Starza, la linea Napoli-Foggia è stata riaperta al traffico ferroviario. La circolazione tra Puglia e Campania è dunque riattivata, con grande soddisfazione dei cittadini e delle autorità locali.

Un intervento tempestivo e complesso

“È un risultato importante per migliaia di cittadini che potranno tornare a viaggiare con la prospettiva di un collegamento ferroviario anche più efficiente e sicuro”, ha dichiarato il deputato Tullio Ferrante, Sottosegretario di Stato al Mit. “Dopo lo smottamento lungo la tratta tra Ariano Irpino e Benevento, che di fatto ha tagliato in due il Paese, ho effettuato un sopralluogo con l’obiettivo di accelerare le operazioni di ripristino.”

Lavori in anticipo e nuove misure di sicurezza

Gli interventi sono stati molto complessi, ma grazie all’impegno di tecnici, ingegneri e operai, la linea è stata ripristinata in anticipo rispetto ai tempi inizialmente previsti. “Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato giorno e notte per raggiungere questo obiettivo”, ha sottolineato Ferrante. “Sono stati installati anche sensori di monitoraggio da remoto di ultima generazione per garantire una maggiore sicurezza.”

Un impegno per il Sud

Il Sottosegretario Ferrante ha poi ribadito l’impegno del Mit per rafforzare il sistema dei trasporti nel Sud Italia: “Continueremo a lavorare per migliorare le infrastrutture e garantire ai cittadini servizi sempre più efficienti e moderni.”

La soddisfazione dei cittadini

L’apertura della linea Napoli-Foggia è stata accolta con grande favore dai cittadini che utilizzano questa tratta per lavoro, studio o motivi personali. “Finalmente possiamo tornare a viaggiare in treno senza dover utilizzare mezzi alternativi”, ha commentato un utente. “Un ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile questo risultato.”