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Resti umani riaffiorano durante scavi Enel a Montesano sulla Marcellana

Scoperta archeologica a Montesano sulla Marcellana: riaffiorano resti umani in piazza Gagliardi durante i lavori Enel. Soprintendenza sul posto.

Di: Erminio Cioffi
Resti umani riaffiorano durante scavi Enel a Montesano sulla Marcellana

Una scoperta inattesa ha interrotto i lavori in corso nel cuore di Montesano sulla Marcellana. Durante uno scavo eseguito da Enel in piazza Gagliardi, a pochi passi dalla sede del Comune, sono emersi alcuni resti umani.

Immediatamente è scattata la sospensione delle attività e sono state informate le autorità competenti. Sul posto è intervenuto un archeologo della Soprintendenza, chiamato a effettuare i primi accertamenti e a verificare la natura del ritrovamento.

Le verifiche e i primi accertamenti

A confermare la scoperta è il sindaco Giuseppe Rinaldi, che ha spiegato come i resti appartengano, secondo le prime verifiche, a due persone.

La sepoltura si trovava a una profondità non particolarmente elevata. Saranno ora gli approfondimenti degli esperti a chiarire l’epoca alla quale risalgono le ossa e, soprattutto, a ricostruire il contesto storico e archeologico del ritrovamento.

Si attendono gli esiti degli accertamenti della Soprintendenza per comprendere meglio l’origine e la datazione della sepoltura.

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