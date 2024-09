Reparto territoriale di Vallo della Lucania: il Tenente Colonnello Valerio Palmieri si presenta alla stampa

Si è presentato questa mattina alla stampa nella sede di Vallo della Lucania, nella caserma “Mario Fiore”, il neo comandante del Reparto Territoriale dei Carabinieri, il Tenente Colonnello Valerio Palmieri. Un incontro conoscitivo voluto dal Ten. Colonnello Palmieri, nel corso del quale ha tracciato nel nuove sfide che il suo Reparto dovrà affrontare.

In prima battuta i ringraziamenti al suo predecessore, il Tenente Colonnello Sante Picchi, in congedo dall’Arma dopo anni di onorata carriera. Sulla scorta dell’esperienza maturata nella sua carriera, caratterizzata da numerose operazioni di successo contro la criminalità organizzata, in particolare contro la ‘ndrangheta, il nuovo comandante assicura massima attenzione alla sicurezza pubblica, alle fasce deboli come gli anziani, spesso vittime di truffe online, ma anche all’ambiente, patrimonio naturale del Cilento.

In ultimo un messaggio alla comunità: scopo primario per il Comandante è, infatti, quello di rafforzare il rapporto tra l’Arma e i cittadini.